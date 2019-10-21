شاهد كيف فاجأت كيم كارداشيان صديقاتها في عيد ميلادها (بالفيديو)

على الرغم من أنه عيد ميلاد نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إلا أنها فاجأت 10 من صديقاتها من بينهن شقيقتيها كورتني وكلوي بهدايا جميلة.

ونشرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، أن النجمة كيم كارداشيان ستبلغ عامها الـ39 غدًا ولكن بالرغم من ذلك هي التي فاجأت صديقاتها بشنط من الهدايا التي يحبونها.

وانتشر مقطع للفيديو لصديقات كيم وهن يفتحن الهدايا ويشاهدن ماذا أحضرت لهن صديقتهن المفضلة في عيد مولدها الـ39، وتضمنت الهدايا العديد من المنتحات النسائية والعطور والجوارب الجديدة من ماركة Skim.

في وقت سابق استمتعت كيم بعشاء خاص بوجبة مصنوعة منزليًا ومكياج وضعته لها أختها غير الشقيقة كيلي جينير بمناسبة عيد مولدها.

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