شاهد لقطات من داخل زفاف آريانا غراندي السريّ.. تميّز بالبساطة والنعومة!

أعلنت النجمة "آريانا غراندي" عقد قرانها مع خطيبها "دالتون غوميز" وذلك في حفل زفاف سريّ وصغير في قصرها في كاليفورنيا.

وكشفت "آريانا" مساء أمس عن الصور التي التقطت في حفل الزفاف، فكانت الصورة الأولى تظهرها وهي تضع المكياج من قبل خبراء المكياج ومصففين الشعر، حيث تزيّنت بمكياج خفيف، واعتمدت تسريحة ناعمة لشعرها.

وفي الصورة الثانية ظهر حذاء العروس الأبيض والمصمم من مجموعة Giuseppe Zanotti، كما ظهر الوشاح الأبيض الذي ستضعه على رأسها وهو بطول الكتفين والمطوي على قوس ساتان.

وأما في الصورة النهائية فقد ظهرت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض والمصنوع من الساتان والذي جاء بقصة الباكلس وظهر مفتوح.

كما حصل خطيبها "دالتون" على نصيبه من الصور وهو يتحضّر للزفاف إذ ظهر وهو يرتدي بذلته السوداء بينما كان يحاول انتعال حذائه، وحتى الكلب الخاص بهما فقد ظهر في لقطات الصورة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: