  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. شاهد لقطات من داخل زفاف آريانا غراندي السريّ.. تميّز بالبساطة والنعومة!

شاهد لقطات من داخل زفاف آريانا غراندي السريّ.. تميّز بالبساطة والنعومة!

منشور 27 أيّار / مايو 2021 - 06:48
آريانا غراندي
آريانا غراندي

أعلنت النجمة "آريانا غراندي" عقد قرانها مع خطيبها "دالتون غوميز" وذلك في حفل زفاف سريّ وصغير في قصرها في كاليفورنيا.

Inside Ariana Grandes Intimate AtHome Wedding

وكشفت "آريانا" مساء أمس عن الصور التي التقطت في حفل الزفاف، فكانت الصورة الأولى تظهرها وهي تضع المكياج من قبل خبراء المكياج ومصففين الشعر، حيث تزيّنت بمكياج خفيف، واعتمدت تسريحة ناعمة لشعرها.

Getting wedding day readyAriana's polished halfup hair and soft curls were the work of Josh Liu and her natural makeup...

وفي الصورة الثانية ظهر حذاء العروس الأبيض والمصمم من مجموعة Giuseppe Zanotti، كما ظهر الوشاح الأبيض الذي ستضعه على رأسها وهو بطول الكتفين والمطوي على قوس ساتان.

Image may contain Clothing Apparel and Footwear

وأما في الصورة النهائية فقد ظهرت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض والمصنوع من الساتان والذي جاء بقصة الباكلس وظهر مفتوح.

Image may contain Clothing Apparel Evening Dress Gown Robe Fashion Female Human Person and Woman

Image may contain Clothing Apparel Evening Dress Gown Robe and Fashion

Image may contain Clothing Apparel Human Person Fashion Gown Evening Dress Robe and Female

كما حصل خطيبها "دالتون" على نصيبه من الصور وهو يتحضّر للزفاف إذ ظهر وهو يرتدي بذلته السوداء بينما كان يحاول انتعال حذائه، وحتى الكلب الخاص بهما فقد ظهر في لقطات الصورة.

Image may contain Clothing Shoe Footwear Apparel Human and Person

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:آريانا غراندياخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرزفاف المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...