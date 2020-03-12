شبح الكورونا يتسلل الى هوليوود.. "توم هانكس" وزوجته أول المصابين‎

خضع النجم الأمريكي "توم هانكس" وزوجته "ريتا ويلسون" لفحوصات من أجل التحقق إذا ما كانا قد أصيبا بفيروس كورونا، وللأسف ظهرت النتائج إيجابية.

أعلن بطل فيلم Forrest Gump أنه وزوجته مصابين بالفيروس في منشور شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مُرفقًا بصورة لقفازات داخل سلة قمامة، حيث يتواجد الزوجان في مدينة غولد كوست الأسترالية لتصوير فيلم حول النجم الراحل "ألفيس بريسلي" من إخراج "باز لورمان" من إنتاج شركة "وارنر بروذرز".

وكتب النجم، البالغ من العمر 63 عامًا، في المنشور: " مرحبا يا رفاق، أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، وعانينا من نزلات برد وآلام في الجسم..شعرت ريتا ببعض القشعريرة تجيء وتذهب، وحمى طفيفة جدًا..لذلك لفعل الأمر الصحيح وما هو مطلوب من العالم أجمع، أجرينا اختبار فيروس الكورونا، واتضح أننا مصابان."

وأضاف موضحًا الإجراءات القادمة: "حسنآ الآن، ما العمل التالي؟ لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها، فسعملون على فحصنا، مراقبتنا، عزلنا من أجل الصحة والسلامة العامة."

واختتم "هانكس" منشوره: ""سنبقي العالم على اطلاع بكل المستجدات، اعتنو بنفسكم".

وصل "هانكس" إلى غولد كوست في 26 يناير لتصوير فيلمه القادم، ويشاع أنه يقيم في فندق Peppers Broadbeach، وهو نفس الفندق الذي يقيم فيه مواطن صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، والذي اكتشف أنه أول مصاب بفيروس كورونا في أستراليا.

ويذكر أن الرجل الصيني نقل إلى المشفى في 28 يناير وتأكد أنه مصاب بالفيروس في 29 يناير، ويُشار أنه عاد مؤخرًا من مدينة ووهان وكان مسافرًا برفقة زوجته وطفله.