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شبيهة سيلينا غوميز المصرية تشعل مواقع التواصل بفيديو على "تيك توك".. نسخة طبق الأصل!

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 11:17
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

انتشر مقطع فيديو للفاشينيستا المصرية "كارين ويليام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لشبهها الكبير بالمغنية الأمريكية العالمية "سيلينا غوميز".
في مقطع نشرته إحدى الصفحات العربية، تظهر "كارين ويليام" في فيديو شاركته مع متابعيها عبر تطبيق "تيك توك"في تحدي الأغاني، حيث تشغَّل مجموعة مختلفة من الأغاني العربية ذات الإيقاع المتنوع وتتنقل بين الأغنية التي تعجبها والأغنية التي لا تفضلها.


ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشبه الكبير الذي يجمعها بـ"سيليناغوميز"، فكلتاهما تمتلكان تقسيمة الوجه ذاتها، والشعر القصير الداكن المموَّج، والبشرة الحنطية الساحرة، ورسمة العيون والحاجبين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Friday lads xo

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Hi

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Ugh, when will this week end already?? I can’t wait to film for you guys but uni will kill mee

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وتمتلك "كارين"، التي لا تزال في المرحلة الجامعية، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أكثر من 20 ألف متابع ممن تشاركهم آخر صيحات الموضة والمكياج، وتقدم لهم نصائح مهمة في عالم الجمال والبشرة.

كما تمتلك قناة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، لكن المتابعين لديها لا يتجاوز الألف متابع.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I got asked about how I remove my facial hair and yes I do shave my face. It’s better for my face as it doesn’t stretch out, prevent wrinkles and the hair that grows back on it isn’t as men’s :) - I shave when my face is dry and clean. DONT shave when your face is wet. - I then put my under eye cream (you can skip this step) - I’ve been loving this serum however before that I used to put Hyaluronic acid and it worked just fine - use any moisturizer that you love and make sure isn’t heavy on the face • P R O D U C T S : @originsmiddleeast Cleansing facial wash @olehenriksenme @olehenriksen Truth Serum @olehenriksen @olehenriksenme C- rush brightening gel cream @olehenriksen @olehenriksenme Banana bright eye cream

A post shared by C A R E N🧿 (@caren.wi) on

 

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