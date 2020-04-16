شبيهة سيلينا غوميز المصرية تشعل مواقع التواصل بفيديو على "تيك توك".. نسخة طبق الأصل!

انتشر مقطع فيديو للفاشينيستا المصرية "كارين ويليام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لشبهها الكبير بالمغنية الأمريكية العالمية "سيلينا غوميز".
في مقطع نشرته إحدى الصفحات العربية، تظهر "كارين ويليام" في فيديو شاركته مع متابعيها عبر تطبيق "تيك توك"في تحدي الأغاني، حيث تشغَّل مجموعة مختلفة من الأغاني العربية ذات الإيقاع المتنوع وتتنقل بين الأغنية التي تعجبها والأغنية التي لا تفضلها.
مقطع متداول لشبيهة سيلينا غوميز في تيك توك 😍. pic.twitter.com/ipA3zQycXA— Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 16, 2020
ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشبه الكبير الذي يجمعها بـ"سيليناغوميز"، فكلتاهما تمتلكان تقسيمة الوجه ذاتها، والشعر القصير الداكن المموَّج، والبشرة الحنطية الساحرة، ورسمة العيون والحاجبين.
وتمتلك "كارين"، التي لا تزال في المرحلة الجامعية، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أكثر من 20 ألف متابع ممن تشاركهم آخر صيحات الموضة والمكياج، وتقدم لهم نصائح مهمة في عالم الجمال والبشرة.
كما تمتلك قناة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، لكن المتابعين لديها لا يتجاوز الألف متابع.
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