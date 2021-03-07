شركة قطارات تعلن وفاة الأمير فيليب ثم تكشف الحقيقة!

تركت شركة قطارات مسافرينها في حالة من الحيرة بعدما أعلنت خبر وفاة الأمير فيليب، لتقدم بعدها اعتذارًا لتزييف الوقائع.

ذكرت صحيفة ديلي ريكورد أن شركة TransPennine Express قد ضللت العملاء على متن قطارهم بعد إعلان أن دوق إدنبرة قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وجاء في الإشعار: "نشعر بالحزن لوفاة صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة".

بعد فترة وجيزة من الخطأ الضخم، اضطرت الشركة إلى إصدار اعتذار بعدما تناقلت وسائل الإعلام الأخبار على نطاق واسع، ونشر ممثل الشركة بيانا قال فيه: "مساء أمس، نُشر بيان بالخطأ على موقعنا على الإنترنت يفيد وفاة أحد أفراد العائلة المالكة".

وأضاف: "بمجرد علمنا بهذا الخطأ، أزلنا البيان ونود أن نعتذر عن أي ضائقة قد سببناها".

وتابع: "نجري الآن تحقيقًا في كيفية حدوث ذلك".

وقد أعلن مسؤولون ملكيون يوم الأربعاء الماضي أن دوق إدنبرة خضع لعملية جراحية ناجحة ي مستشفى سانت بارثولوميو، وأضافوا أن سموه سيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء لعدة أيام.

قضى الدوق الآن أكثر من أسبوعين في المستشفى، وهي أطول فترة إقامة له، مما أثار مخاوف على صحته بسبب تقدمه في السن، حيث سيبلغ من العمر 100 عام بتاريخ 10 يونيو.