شقيقة زين مالك مُهددة بقتل طفلتها "زانية".. "آمل أن تموت لأنها قبيحة"!

وفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، يُقال أن شقيقة النجم الإنجليزي "زين مالك" تلقَّت تهديدات بقتل صغيرتها "زانية" التي أنجبتها في شهر يناير.

تلقَّت "صفاء"، البالغة من العمر 17 عامًا، رسائل تهديد من المتصيدين الخسيسين ممن يخوفونها بقتل صغيرتها "زانية" التي يبلغ عمرها الستة شهور، والتي تملك حسابًا على موقع "إنستغرام" يتابعها عليه أكثر من 32 ألف متابع.



وقد شاركت صديقة "صفاء" مستوى الإساءة التي تعرَّضت لها الطفلة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وشاركت الأم الرسائل المسيئة على حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "يا له من عالم مثير للاشمئزاز !!"

جاء في إحدى الرسائل: "طفلتك قبيحة..تزوجت لتغطية حقيقة أنك حامل..عندما يموت طفلها ستستمع، آمل أن تموت طفلتها أنها قبيحة على أي حال".



يذكر أن "صفاء" تزوَّجت من حبيبها المراهق "مارتن تيزر" (18 عامًا) في حفل تقليدي في شهر سبتمبر العام الماضي، لكن بعد عدة أشهر كشفت حملها حملها.

وفي وقت سابق، شاركت "صفاء" تجربتها في أن تكون أمًا مراهقة قبل أيام قليلة من ذلك، وكتبت: "أن أكون أمًا صغيرة يعني أننا التقينا مبكرًا، لكن يعني أيضًا أنني سأحبك لفترة أطول.. أخبرني البعض أن حياتي انتهت عندما أنجبت طفلاً لكن حياتي بدأت للتو.. لم تبعديني عن مستقبلي، لقد أعطيتني مستقبلاً جديدًا.".



من جهة أخرى، يتوقع المغني "زين مالك" (26 عامًا) طفلته الأولى من حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد".