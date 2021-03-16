شقيقة كيت ميدلتون وزوجها يرحبان بطفلهما الثاني.. إليك جنسه واسمه

وأخيرًا بعد الأخبار السارة للعائلة المالكة البريطانية في خضم المشاكل واتهامات العنصرية التي وجهتها ميغان ماركل في مقابلتها المتفجرة مع أوبرا وينفري، حيث رحبت شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بطفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال الملياردير جيمس ماثيوز.

صرَّح مصدر مُقرَّب من العائلة لموقع BAZAAR.com، أن بيبا ميدلتون أنجبت طفلة بتاريخ 15 مارس الساعة 4:22 صباحًا.

وكشف المصدر كذلك أن ابنتهما، التي كانت تزن ستة أرطال وسبع أونصات، سُميت بـ"غريس إليزابيث جين".

وقد انتشرت شائعات حمل بيبا العام الماضي بعدما كشف مصدر لموقع Page Six أن "بيبا وجيمس مبتهجان، إنها أخبار رائعة في خضم عام صعب. جميع أفراد الأسرة مسرورون ".

في وقت سابق، أكدت والدة بيبا وكيت الخبر أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر: "أتمنى أن أرى أفراد عائلتي أكثر مما كنت أستطيع العام الماضي، بما في ذلك ، بالطبع، حفيدي الجديد".

يذكر أن بيبا أنجبت سابقًا ابنًا من زوجها جيمس ماثيوز.