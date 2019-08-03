شقيق فتيات جينر ينفصل عن زوجته.. والسبب صادم!

انفصل شقيق نجمات تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر "برودي جينر" عن "كيتلين كارتر" وذلك بعد عام واحد فقط من إقامة حفل زفافهما في إندونيسيا، وحسب موقع TMZ الإخباري فإن العلاقة بين الزوجين قد انتهت، وأن كيتلين انتقلت بالفعل من منزل برودي.

ولم يكن انفصال الثنائي مفاجئاً، حيث أكدّت المصادر بأنهما فعلياً لم يتزوجا، فهما لم يحصلا مطلقاً على رخصة زواج في الولايات المتحدة لذلك لم يكن زواجهما قانونياً أبداً.

ويُعزى سبب الإنفصال إلى أن كيتلين أرادت بناء عائلة، وأن يكون الزواج والأطفال المستقبليين قانونيين، الأمر الذي لم يرغب برودي القيام به، وأدّى ذلك لانفصالهما.

ويبدو أن برودي يستمتع بحياة العزوبية بالفعل، حيث شوهد وهو يلتقط صوراً مع المعجبين في ليلة الخميس الماضي، بينما لم يكن يرتدي خاتم زفافه، اما كيتلين فكأنها مستعدة لبداية جديدة في حياتها، إذ نشرت صورة لها عند مصفف الشعر على إنستغرام.

ومن الجدير بالذكر، أن برودي وكيتلين أقاما حفل زفافهما في 2 يونيو عام 2018 في أندونيسيا، وكان من الشيء الملفت للنظر هو غياب والد برودي عن الحفل، فعبّر برودي بقوله: "لقد كان مؤلماً هذه الشيء"، على الرغم من دعمه لوالده في فترة تحوّله، كما أنه لم يدعو شقيقتيه كايلي وكيندال وذلك لأنه يعتبرهما من عائلة كارداشيان على الرغم من أنهما تحملان اسم جينر.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: