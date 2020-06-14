"شوربة الكوارع" سر جمال سلمى حايك.. ستغنيك عن البوتوكس

تتمتع النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية "سلمى حايك" بجمال استثنائي شبابي، فرغم أنها في الخمسينات من عمرها إلَّا أنها تبدو كشابة في الثلاثينات من عمرها، ولا بد الإشارة إلى أنها لا تخضع لعمليات تجميلية أو حقن بوتوكس للحفاظ على إشراقة بشرتها وتجنب التجاعيد.

وكشفت "سلمى حايك" سابقًا عن سرها لبشرة صافية وشبابية، والسر ليس حقن البوتوكس بل مكونات طبيعية تصنع منه أكلة عربية تحت اسم "شوربة الكوارع"، حيث تتألف هذه الشوربة من عظام المحاشي مثل البقر والخروف، ثم تغلى بالماء مع إضافة بعض البهارات والتوابل لإضفاء نكهة لذيذة إلى الشوربة.



وأشارت "حايك" خلال مقابلة سابقة لها مع إحدى المجلات الأمريكية إلى فوائد شوربة الكوارع، وقالت: "إنها غنية بالجيلاتين والدهون وتحتوي على نخاع العظام وأعتقد أنها ممتازة للحفاظ على شباب البشرة، فقد ساعدتني على تجنّب استخدام البوتوكس."

ويجدر الإشارة إلى أن مرق العظام يحتوي على نسبة عالية من البروتين والمعادن والجيلاتين والدهون المفيدة، التي تساعد على إنتاج مادة الكولاجين التي تعمل على تقوية العظام والأظافر والشعر وتعيد الحيوية والليونة للبشرة.

