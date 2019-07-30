شون مينديز يتبادل القبل مع كاميلا كابيو.. والأخيرة تثيره ببكيني أبيض (فيديو)

منذ أن أعلن النجم الكندي "شون مينديز" علاقته بالمغنية الأمريكية "كاميلا كابيو"، حتى أصبحا وجبة دسمة للصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للكيمياء اللطيفة التي جمعتهما في أغنيتهما المصورة Senorita.

رصدت عدسات الباباراتزي لحظات حميمية تجمع "شون مينديز" (20 عامًا) و"كاميلا كابيو" (22 عامًا) أثناء إمضائهما عطلة صيفية لطيفة في ميامي يوم الإثنين الماضي، فنراهما مُتعانقين داخل مياه البحر ويتبادلان القبل والضحكات أمام الجميع دون محاولة إخفاء علاقتهما الرومانسية.





استعرضت "كابيلو" منحنيات جسدها ببكيني أبيض من قطعة واحدة لم يغطِ الكثير من جسدها، في حين أسدلت خصلات شعرها الأسود وراء ظهرها، وتزيَّنت بقلادة فضية.

من جهة أخرى، بقي "مينديز" عاري الصدر مُستعرضًا وشمه الجديد على شكل فراشة وآثار الحجامة على ظهره، وارتدى شورت سباحة أسود من العلامة التجارية "نايك".







وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو للثنائي يستمتعان بوجبة عشاء في إحدى المطاعم الواقعة بمدينة سان فرانسيسكو بعد انتهاء النجم من حفله الغنائي مدينة أوكلاند، فيظهر "شون مينديز" يميل إلى حبيبته الحسناء ويلف يده حول عنقها ويجتذبها ناحيته ليبدأ الثنائي بتبادل القُبل بشغف على مرأى العين لعدة ثوانٍ.

الجدير بالذكر أن شائعات علاقتهما انتشرت بعد تعاونهما في أغنتيهما الجديدة "Senorita" التي اتخذت طابع رومانسي وحميمي، وانفصال "كاميلا" عن حبيبها الإنجليزي "ماثيو هاسي" بعد علاقة دامت عامًا ونصف العام.