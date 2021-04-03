صديقة نجل توم هانكس تصيبه بجرح بالغ في رأسه بسكين (فيديو)

ظهر تشيت هانكس، نجل الممثل الأسطوري الحائز على جائزة الأوسكار توم هانكس وزوجته المغنية ريتا ويلسون، في مقطع فيديو مُربك كشف عنه موقع TMZ.

وشوهد مغني الراب البالغ من العمر 30 عامًا، في المقطع وهو يصور نفسه في منزله إلى جانب صديقته السابقة، كيانا باركر، ينزف من وجهه، مدعيًا أن حبيبته السابقة باركر قد مارست العنف ضده خلال مشاجرة في منزله في شوجرلاند، تكساس في 8 يناير.

في مقطع الفيديو الذي شاركه الموقع الأمريكي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، اتهم تشيت باركر بمهاجمته بسكين خلال المشاجرة.

يُظهر الفيديو تسلسل غريب للأحداث، لأن الصديقين السابقين لم يكونا وحدهما في المنزل بل شوهد عدة أشخاص، وفي الوقت الذي نفت فيه باركر ضربه بالسكين، شوهدت وهي تقترب من شيت وبيدها مقلاة وتزيح الكاميرا بعنف.

بينما يبدو أن "هانكس" يريد إثبات شيء ما وتسجيل أدلة، فأخذ يشرح في نهاية الفيديو، لماذا قرر تركها ولماذا هاجمته، قائلا :"هي غاضبة لأنني ضبطتها تسرق أموالي، أخذت بطاقتي الائتمانية لدفع إيجارها".

يشار إلى أن الثنائي شيت هانكس وشريكته السابقة، في خضم حرب قانونية دائرة بالمحاكم على وقع خلافات سابقة واعتداءات متبادلة بينهما.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: