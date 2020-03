صفع وضرب بين كيم وكورتني.. والسبب تافه!

أثار الخلاف الذي تصدر الشاشات بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني في الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر من مسلسل Keeping Up With The Kardashians والذي وصل إلى عراك بالأيدي وتراشق بالألفاظ، جدلًا كبيرًا وخاصة أن أسبابه لم تُعلن وقتها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" السبب وراء هذا الخلاف الذي حاولت شقيقتهما الثالثة، كلوي كارداشيان إنهاؤه ولكنها فشلت، مشيرة إلى أن كيم البالغة من العمر 39 عامًا رفضت عرضًا بقيمة 400 ألف دولار للمشاركة في عرض أزياء في باريس.

جاء الطلب من والدتها كريس جينر، 64 عامًا، التي توسلت لكيم لتولي رعاية ومساعدة شقيقتها المريضة، كايلي جينر، 22 عامًا.

وسافرت كريس إلى فرنسا لمساعدة كايلي في عرض Balmain Spring 2020، الذي كان من المقرر أن تعمل كايلي فيه كمدير مكياج فني وعارضة.

كانت قد أصيب كايلي بالتهاب شديد في الحلق وعدوى المكورات العنقودية ولم تستطع التحرك، واضطرت إلى الدخول إلى المستشفى، مما جعل والدتها كريس تتوسل إلى كيم وكيندال جينر لمرافقتها، وراسلت كيم برسالة نصية كتبت فيها:"هل تفكرين في 300 ألف دولار نقدًا وطائرة الليلة؟"، بعد أن رفضت كيندال العرض بحجة أنها مشغولة بالعمل.

ورفعت كريس قيمة العرض لـ 400 ألف دولار، إلا أن كيم رفضت بشدة، قائلة إنها لن تفعل ذلك لأنها أرادت الحفاظ على علامتها التجارية KKW Beauty وإمبراطورية مكياج كايلي منفصلين.

أثار ذلك في وقت لاحق مشاجرة كبيرة بين كيم وكيندال جينر وكورتني، وأوضحت كيم أن والدتها كانت تتصل بها دائمًا لأنها كانت تعرف أنها سوف تساعد، بغض النظر عن أي شيء.

وقالت كيم لأشقائها: "لو كنت على فراش الموتى، كنت سأستمر في الظهور أنا وكلوي نشترك في ذلك الأمر"، لتتدخل كيندال في الحديث، معترضة: "وأنا أيضًا كذلك"، إلا أن كيم قالت لها :"لا ستشعرين بالقلق على نفسك" ليتشاجروا سويًا ثم توجه كيم حديثها لكورتني، قائلة:"حسنًا، أنت لا تهتمين بالأشياء".

وقاطعت كورتني حديثها وقامت بالصراخ في وجهها، مشيرة إلى أن كيم تتصرف كما لو كانت الوحيدة التي تمتلك أخلاقيات العمل أو أنها أفضل منهم.

وازدادت كورتني غضبًا وقالت لها:"وإذا لم أرغب في العمل وأردت أن أكون أجلس في المنزل، فهذا أمر جيد.. ما علاقتك؟"، وردت عليها كيم بألفاظ بذيئة لتُلقي كورتني زجاجة ماء في وجهها وتقفز عليها ليشتركان في عراك بالأيدي.

وقالت كيم لكورتني: "لا تأتي إلي بهذه الطريقة.. سألكمك في وجهك"، واستمر الشجار لفترة من الوقت.