ميغان ماركل تتألق بالأزرق في حفل NAACP.. وتختار مجوهرات حماتها الراحلة الأميرة ديانا

خطفت دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري الأنظار إليهما لأناقتهما المبهرة خلال تقديمها حفل توزيع جوائز الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين NAACP.

إطلالة ميغان ماركل حفل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين

بدت ماركل غاية في الأناقة والرقي بإطلالتها الزرقاء، حيث ارتدت فستانًا أزرقًا من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي ذو الأصول الإفريقية كريستوفر جون روجرز يصل سعره 2680 دولار أمريكي، وجاء بقصة كتف واحدة مُزيَّنة بقماش التول ذو اللون الأزرق السماوي وبفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ مستعرضًة قدمها.

وأكملت ميغان إطلالاتها بحذاء ذي كعب عالٍ من علامتها التجارية المفضلة "أكوازورا" يبلغ سعره 1246 دولار أمريكي، وقد زيِّن بما يقرب الـ195 حبة كريستال براقة، في حين تزيَّنت بإكسسوارات فخمة يبلغ قيمتها 9382 دولار أمريكي من بينها سوار لحماتها الأميرة الراحلة ديانا جاء مرصًعًا بالأحجار الزرقاء، وهو ذاته الذي ارتدته خلال جولتها الملكية في استراليا عام 2018.

ولفت خاتم خطوبتها البالغ سعره 348 ألف دولار أمريكي أنظار الجميع، فقد صممه لها الأمير هاري بالتعاون مع كليف أند كومباني، واستخدم فيه حجر ألماس من بوتسوانا وحجرين آخرين أصغر حجماً من مجموعة والدته الأميرة الراحلة.







ما هي الجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين؟



تهدف الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ""NAACP" إلى حماية الحقوق المدنية للأمريكان ذوي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة وضمان المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بين الأعراق جميعها، فضلًا عن القضاء على التمييز العنصري. وقد تشكَّلت على يدي مورفيلد ستوري، وماري وايتو، ودو بويز في عام 1909.



