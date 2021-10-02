صورة للنجم أونور صايلاك مع أطفاله تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

احتفل النجم التركي "أونور صايلاك" بعيد ميلاد زوجته مدير الأعمال غوزدا يلماز وذلك في حفل صغير ومفاجىء مع عائلته.

ونشر أونور صور من احتفال عيد الميلاد حيث ظهر في صورة لطيفة تجمعه مع ابنتيه توبراك ومايا التوأم وزوجته.

ولكن المفاجأة كانت هو ظهور طفل صغير يحمله أونور في الصورة حيث تبيّن فيما بعد أنه طفله الصغير "دينيز علي" والذي أنجبه من زوجته الثانية.

وكان المتابعين في حالة من الصدمة حيث أن أغلبهم لم يكونوا يعلموا أن لديه طفل ثالث بالإضافة إلى التوأم من زوجته الاولى توبا بويوكوستون.

وانتقل المتابعين إلى قسم التعليقات للتعبير عن استغرابهم من وجود طفل آخر، فمنهم من قال: "هو اتجوز وخلف بعد توبا امتى؟"، وعلّق آخر: "متى كان عرسه بعد توبا ولديه طفل ايضا؟".

يُشار الى ان انور كان قد انفصل عن زوجته توبا بعد 6 سنوات من الزواج أثمرت عن انجابه توأم بنات، وبعد مدة دخل بعلاقة حب مع غوزدا يلماز لتنتهي علاقتهما بالزواج

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