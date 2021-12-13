صور تجمع كاترينا كيف وشقيقاتها في حفل زفافها.. "إنهن أعمدة قوتي"

ما تزال الفنانة الهندية كاترينا كيف سعيدة بالأجواء الاحتفالية التي صاحبت حفل زفافها من النجم الهندي فيكي كوشال.

توجَّهت كاترينا كيف عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" اليوم الإثنين لمنح متابعيها لقطات ولمحات من حفل زفافها الضخم، حيث تظهر مُرتديةً ساري هندي أحمر اللون مُزخرف بالتطريزات والزخارف الأنيقة بينما تسير أسفل شدار مُزيَّن بالأزهار حملته شقيقاتها وابتسامة عريضة ترتسم على شفتيها أثناء توجهها نحو زوجها فيكي كوشال.

وأرفقت كيف الصورة بتعليق، جاء فيه: "كبرنا، ونحن كشقيقات نحمي بعضنا البعض. إنهن أعمدة قوتي ونبقي بعضنا البعض ثابتات... أتمنى أن نبقى دائمًا على هذا النحو!"

وردًا على الصور، كتب شقيق كيف، صني كوشال: "كانت هذه اللحظة كلها دموع".

يذكر أن فيكي كوشال وكاترينا كيف عقدا قرانهما الأسبوع الماضي في حفل زفاف خاص في سيكس سينسيز فورت باروارا في راجاستان.

وقد شارك الزوجان العديد من الصور على "إنستغرام" من احتفالات ما قبل الزفاف، والتي استمرت من 7 إلى 9 ديسمبر.