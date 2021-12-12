كاترينا كيف تثير الجدل بخاتم زفافها.. وصور حفل ماقبل الزفاف تتصدّر وسائل التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج النجمة البوليوودية "كاترينا كيف" وحبيبها النجم فيكي كوشال خلال الأسبوع الماضي.

ولا يزال خبر حفل الزفاف يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد انتهاء الحفل وذلك بسبب الاستعدادات الفاخرة والضخمة له وسريّة الأمر.

خاتم زفاف كاترينا كيف يثير الجدل

اثار الخاتم الذي قدّمه فيكي كوشال إلى كاترينا كيف جدلاً واسعاً لفخامته حيث أن الخاتم مصنوع من الماس الازرق والياقوت ويبلغ قيمته ثمانية ملايين روبية وهذا ما جعل المتابعين ينتقدون هذا الشيء في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الهند.

وشبّه المتابعون خاتم الزفاف الخاص بكاترينا بخاتم الأميرة ديانا وعلّق أحدهم: "انظروا إلى الخاتم من يد ملكة بريطانيا لملكة بوليوود".

وانتقد المتابعون المبلغ الضخم لخاتم الزفاف حيث علّقوا عليه: "كان ممن الافضل أن يتبرعوا بقيمته لساكني الهند الأكثر احتياجاً".

صور من حفل ما قبل الزفاف

شارك الثنائي كاترينا كيف وفيكي كوشال صور عديدة من حفل "هالدي" والذي يُقام حسب العادات والتقاليد قبل حفل الزفاف.

وظهرت كاترينا وهي ترتدي فستان مزيّن بالورود باللون الأبيض بينما كان فيكي عاري الصدر وقد وضع الثنائي اللون الأصفر وتلوّنا به في جميع انحاء جسدهما وبديا سعيدين للغاية.

صور حفل الزفاف

نشرت كاترينا كيف الصور الأولى لحفل زفافها والذي أقامته في منتجع ضخم بوجود عائلتها وعدد قليل من الضيوف والأصدقاء، حيث كانت الاستعدادات سريّة للغاية.

وتم اغلاق الطرق المؤدية للمنتج كما منعت جميع الضيوف من استخدام الهواتف أثناء الاحتفال أو التصوير.