صوفيا هاتشينز توضح طبيعة علاقتها مع كاتيلين جينر: "رأت الكثير"

ظهرت الشائعات حول والد كايلي وكيندال جينر المتحوّل جنسياً "كاتيلين جينر" بارتباطها بعارضة الأزياء صوفيا هاتشينز بعد أن أصبحتا لا تنفصلان منذ عام 2017.

وصُوّرت كاتيلين عدة مرات على السجادة الحمراء برفقة صوفيا التي أصبحت موجودة في حياتها دائماً حتى في حفلات العائلة، حتى أن صوفيا سافرت إلى أستراليا للقاء كاتيلين بعد خروجها من برنامج I'm A Celebrity.

وبالرغم من انهما لم توضحّا أبداً طبيعة علاقتهما بنسبة 100% حتى الآن، إلا أن صوفيا كشفت مؤخراً أن علاقتها بكاتلين هي أكثر من علاقة أبويّة، حتى أن كاتيلين لها رأي دائماً حول الأشخاص الذين تواعدهم صوفيا.

وتحدّثت صوفيا خلال مقابلة لها مع هيذر ماكدونالد حيث صرّحت بان كاتيلين تقتحم عليها غرفتها عند استقبال الضيوف الخاصين بها وتكرر الأمر أكثر من مرة، كما أنها دخلت عن قصد عند ممارستها الجنس مع أحد الأشخاص.

وعلّقت صوفيا حول الموضوع بقولها: "هي نوع ما رأت الكثير من الأشياء التي تحدث بيني وبين الآخرين، لذا فأنا مثل التي تعيش مع والديها تماماً، وقد تكون هذه نقطة تحوّل عندما أريد الخروج من هذا الوضع والانتقال".

وأصبحت صوفيا هي المديرة التنفيذية للشركة التابعة لكاتيلين ولكن يبدو أنها قد ترغب في الانتقال قريباً حيث قالت: "هذا النوع من علاقتنا إنه أبويّ للغاية ووقائي فيبدو الأمر وكأننا عائلة"، وتابعت: "أنا لا اريد أن أتركها بنفسها لكنها عرف أنني أتقدم بالعمر وأريد أن أحصل على حياتي الخاصة".

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