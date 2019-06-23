صوفي تيرنر وجو جوناس على خطى بريانكا شوبرا.. حفل زفاف ضخم في فرنسا!

يُخطط النجم الأمريكي "جو جوناس" والممثلة الأمريكية "صوفي تيرنر" لإقامة حفل زفاف ثانٍ ضخم في فرنسا، بعد عقد مراسم زفافهما بطريقة بسيطة في مايو بمدينة لاس فيغاس، فهل يودَّان السير على خطى النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" وزوجها "نيك جوناس" الذين عقدا ثلاثة حفلات زفاف فاخرة.

نشرت بطلة فيلم "Game Of Thrones" وزوجها عضو فرقة Jonas Brothers صورة حميمية لهما عبر حسابهما على موقع "إنستغرام"، حيث يظهر الثنائي يتبادلان القبل في يوم غائم بمدينة باريس الفرنسية أمام برج إيفل، ما يعني أنهما يخططان لإقانة الحفل في فرنسا.

صرَّح مصدر لموقع E! أن الثنائي يودَّان إقامة حفل زفافهما الحقيقي في فرنسا هذا الصيف، عقب حفل زفافهما المُفاجئ في لاس فيغاس، فقد رأيا أنه وسيلة مُمتعة لجعل علاقتهما قانونية ورسمية، وحفلها الثاني ما هو إلّا فرصة لحضور أصدقائهم ومحبيهم، لأن حفلهما الأول كان بحضور مجموعة صغيرة من المقربين.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي "صوفي" (23 عامًا) و"جو" (29 عامًا) في باريس عدة مرات خلال اليومين الماضيين، وفي أسبوع الموضة في باريس أيضًا، كما شوهدا يُغادرات متجر "Celine". وشارك "جو" صور سيلفي له في المصعد برفقة خبير الأزياء " آفو يرماجيان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت "صوفي" بحفل عزوبيتها برفقة صديقتها "مايسي ويليامز" في إسبانيا، كما احتفل "جو" بحفلته برفقة أشقائه في جزيرة إيبيزا الإسبانية.