طرده المطعم لظنهم أنه مشرداً.. نيكولاس كيج في حالة سكر ويصرخ "ليس لديّ مأوى"!

تعرّض النجم "نيكولاس كيج" لمشكلة كبيرة أثناء تواجده في أحد المطاعم في لاس فيغاس، حيث طُرد من المطعم وهو بحالة يرثى لها من السكر.

ونُشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر نيكولاس وهو في حالة سكر شديدة وغير واعي بينما كان يصرخ في داخل المطعم على العمال.

وظهر نيكولاس وهو يجلس على الكرسي بينما كان حافي القدمين، وقام العاملون بطرده لظنّه مشرّداً بعدما تشاجر مع أحد العاملين هناك، وكان يصرخ ويقول أنه ليس لديه مأوى.

وفي نهاية مقطع الفيديو كان نيكولاس يحاول مواجهة العاملين بعد طرده وحاول الدخول للمكان مرة أخرى ولكن دون أي جدوى، إذ أكّد العاملون بأنه كان في حالة يائسة جداً.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لنيكولاس إذ تم تصويره في عام 2019 وهو في المحكمة بينما كان مخموراً وطلب رخصة الزواج من ​إريكا كويكي​ ليقوم بالانفصال عنها بعد أربعة أيام فقط بحجة أنه كان غير واعي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: