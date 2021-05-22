طليقة حبيب كورتني كارداشيان تفجر مفاجأة صادمة عنه.. ما علاقة كيم؟

مع استمرار إثارة كورتني كارداشيان للجدل بعلاقتها الجديدة مع كاتب الأغاني والموسيقي الأمريكي "ترافيس باركر"، خرجت طليقة الأخير عن صمتها لتفجر مفاجأة صادمة للجميع.

تزعم العارضة "شانا موكلر" (46 عاماً)، طليقة باركر (45 عاماً)، أن الأخير سبق وكان على علاقة مع كيم كارداشيان شقيقة كورتني، وكانت هذه العلاقة هي سبب انفصالهما.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت شانا خلال لقاء مع مجلة "يو إس ويكلي" إنها قررت الطلاق من ترافيس عام 2008 بعدما "ظبطته" يخونها مع كيم كارداشيان، إذ قالت: "أردت الطلاق لأنني رأيتهما..ضبطتهما يقيمان علاقة".

وقالت شانا إنها سبق وأن شاهدت رسائل نصية بين ترافيس كيم وادعت أن علاقتهما بدأت قبل عرض أولى حلقات "مواكبة الكارداشيان" في عام 2007.

وعلى الرغم من أن ترافيس كان قد طلب الطلاق من شانا في المقام الأول عام 2006 بعد زعمه أنها تخونه، إلا أنهما تصالحا قبل تدهور علاقتهما وطلب العارضة الطلاق رسميا من ترافيس في 2008 بسبب خيانته لها.

أضافت شانا أن أحد الأصدقاء المشتركين بينها وترافيس وكيم، أرسل لها محادثاتهما النصية، كما كشفت أنه في ذلك الوقت كان ترافيس قد سبق وأقام علاقة مع باريس هيلتون، وقالت: "كانت كيم آنذاك تعمل كمنسقة لملابس باريس وصديقتان، وبدأ ترافيس العمل مع كيم كعارضة لشركته للأزياء".

كما أشارت شانا إلى أنها طلبت من ترافيس آنذاك عدم التعامل مع كيم بما أنها على معرفة مباشرة بباريس، لأنها وترافيس في ذلك الوقت كانا يحاولان ترميم علاقتهما، ولكن الأخير رفض واستمر في العمل مع كيم.

هذا وعلى الرغم من إشارة ترافيس في مذكراته "كان آيس اي" عام 2015 إلى أنه لم يسبق أن يقيم علاقة مع كيم، إلا أن شانا تصر على عكس ذلك وتدعي أنه "كذب" في مذكراته، وتؤكد أنهما أقاما علاقة وهناك دلائل.

علقت شانا على علاقة طليقها بكورتني وقالت: "إنه يواعد شقيقة كيم حاليا، واعتقد أن هذا الأمر غريباً حقاً".

تأتي مزاعم طليقة ترافيس بشأن علاقته مع كيم، بعد أيام فقط من اتهام ابنتها "ألاباما" (15 عاماً) لها بأنها "أم غائبة"، كما انتقدت الابنة مؤخراً تصريحات والدتها وعلقت على علاقتها بالعارض والممثل "ماثيو روندو"، إذ قالت: "يعتقد الجميع أن أمي مذهلة، فماثيو ليس سوى شخصاً مروعاً معها ويخونها أيضاً، لم تكن والدتي حاضرة بشكل كامل في حياتي على الإطلاق، لذا أيمكنكم التوقف عن تصويرها كأم مذهلة، لقد انتهيت من كتم الاسرار".

هذا وحتى الآن، لم يرد أي من ترافيس وكيم على طلب الصحيفة للتعليق على مزاعم شانا.

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