طليقها يقتحم الحفل ومادونا تغني.. تفاصيل حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري

هيا حازم

أقامت النجمة العالمية بريتني سبيرز حفل زفافها بشكل مفاجىء وخطيبها سام أصغري، حيث نشرت المصممة العالمية دونتيلا فيرساتشي مقاطع فيديو من حفل زفاف النجمة العالمية.

بريتني سبيرز تحتفل بزواجها

وشاركت المصممة العالمية دونتيلا فيرساتشي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" فيديو من حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري والذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود وكان على رأس القائمة النجمة "مادونا"، بالإضافة إلى سيلينا غوميز وعارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون.

وظهرن النجمات وهن يحتفلن بحفل زفاف صديقتهن بريتني حيث قمن بأداء أغنية Vogue وهي إحدى أشهر أغنيات النجمة العالمية "مادونا" خلال فترة التسعينيات.

ولكن يبدو واضحاً بان الأزمات تلاحق النجمة العالمية "بريتني سبيرز" حتى في حفل زفافها، حيث انتشرت العديد من الأنباء بأن طليق بريتني "ألكسندر جيسون" حاول اقتحام حفل الزفاف في محاولة منه لافساد هذه المناسبة على طليقته السابقة

ونشر ألكسندر مقطع فيديو بث مباشر من حسابه على موقع "انستغرام" وهو يقترب من منزل بريتني وكان يتجوّل في الخارج حيث زعم بأن الأخيرة قامت بدعوته الى حفل الزفاف، ولكن تم القبض عليه من قبل رجال الشرطة لأنه لديه مذكرة توقيف في مقاطعة أخرى.

بريتني سبيرز وخسارتها جنينها

وكانت النجمة العالمية قد خسرت مؤخرًا جنينها من خطيبها سام اصغري، حيث اعلنت عن تعرضها للاجهاض بعد فترة قليلة من اعلانها عن حملها من خطيبها، وعبرت سبيرز عن جزنها الشديد وتجاوزها لهذا الألم من خلال الموسيقى على حد تعبيرها

تحرر بريتني سبيرز من الوصاية

عانت النجمة العالمية "بريتني سبيرز" من الضغط خلال مدة 13 عام وهي تحت وصاية والدها جيرمي والذي كان يتحّكم في حياتها العملية والمهنية وحتى الشخصية وذلك عقب تشخيصها بأزمات نفسية وعقلية أدّت الى دخولها مركز الأمراض العقلية خلال فترة من حياتها.

ورفعت بريتني سبيرز دعوة قضائية ضد والدها طالبت فيها التحرر من وصايته حيث قدّمت العديد من الأدلة حول تحكّمه وسيطرته عليها مما جعل حكم المحكمة لصالحها.

وكانت قد اعلنت خلال وقت سابق عن حملها بطفلها من سام أصغري ولكنها ما لبثت أن أعلنت اجهاضها لهذا الحمل بسبب مرورها بمشاكل والآن تحتفل بحفل زفافها على حبيبها سام أصغري.