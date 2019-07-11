ظهور نادر لميغان وكيت برفقة عائلتيهما في مباراة بولو الخيرية.. والبساطة عنوان إطلالتيهما!

فاجأت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" الجميع بحضورها مباراة البولو الخيرية برفقة سلفتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" من أجل تشجيع زوجيهما الأمير "هاري" و"ويليام"، وما لفت الأنظار تواجد "آرتشي" في الحدث كذلك.

رصدت عدسات الباباراتزي "ميغان ماركل" برفقة طفلها الملكي الأول "آرتشي" في المباراة المُقامة في نادي بيلينجبير بولو في وكينجهام، وبكل عطف حملته بين يديها وأغدقته بالقبلات الرقيقة على رأسه، بينما شاهدت زوجها "هاري" عن كثب.





واختارت "ميغان"، البالغة من العمر 37 عامًأ، إطلالة تتسم بالبساطة مُرتديةً فستان كاكي فضفاض من العلامة التجارية Lisa Maria Fernandez بقيمة 545 جنيه استرليني، بينما أسدلت شعرها الأسود على جانبي كتفها، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية ذهبية من تصميم "ستيلا مكارتني".

وانتقت الممثلة الأمريكية السابقة لابنها ملابس أطفال بيضاء بسيطة وغطَّته بشرشف أبيض ذي إطار أصفر اللون.





من جهة أخرى، أطلَّت "كيت" وعائلتها كأي عائلة تقليدية عادية، فارتدوا ملابس بسيطة كاجوال، كما لعبوا كأي طفل، وقد تألَّقت الدوقة مًرتديةً فستان أنيق باللونين الأبيض والوردي من تصميم L.K Bennett، نسَّقته بحقيبة يد حمراء من Mulberry، وأسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها.







وتعتبر هذه المرة الأولى التي تخرج بها العائلتين معًا منذ ولادة الطفل "آرتشي"، كما يعد تواجد "كيت" و"ميغان" أمرًا نادرًا؛ إذ لا تشاهدان معًا إلَّا في ارتباطات رسمية تحضرها العائلة المالكة بأكملها، وخاصة بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما وفق ما أفادت به صحف عالمية.