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عاجل.. أنباء متضاربة حول وفاة الملكة اليزابيث وتكتّم ملكي شديد

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 05:40
الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

أثيرت شائعات خلال الساعات القليلة الماضية في محيط القصر الملكي حول وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ولكن لم يؤكد هذا الخبر.

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أنباء متضاربة حول وفاة الملكة اليزابيث

سرت شائعات قوية في الساعات الماضية من حساب أجنبي مشهور وموثّق ومعلوماته مؤكدة ومخصصة لأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يفيد بان مصادر ملكية مقرّبة من قصر باكنغهام اكّد بان الملكة اليزابيث توفّت.

وبالرغم من نفي مسؤول بريطاني هذا الخبر بعد دقائق قليلة من انتشاره واكّد بان الملكة ما زالت على قيد الحياة، إلا ان المنشور المشارك عبر الصفحة ما يزال موجود حتى الوقت الحالي ولم يتم حذفه بحجة أنه اشاعة.

وكشفت مصادر ملكية قريبة من القصر الملكي بان الملكة كانت قد ألغت جميع اجتماعاتها وامورها الرسمية التي كانت مقررة يوم أمس الثلاثاء بشكل مفاجىء وعاجل دون بيان سبب هذا الالغاء.

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صورة منشور إنستقرام الذي يقول انها ماتت

خبر من صحيفة BNO يقول انها على قيد الحياة

الملكة اليزابيث مصابة بفيروس كورونا

كشفت مصادر ملكية خلال الأسبوع الماضي بان الملكة اليزابيث أصيبت بفيروس كورونا حيث أنها تلقّت العدوى من ابنها الأمير تشارلز، وأكّدت المصادر الطبية الملكية بأن الوضع الصحي للملكة مستقّر منذ اصابتها وعانت من نزلة برد خفيفة ولكن كان هناك قلق وتوتر بسبب الحالة الصحية للملكة إذ عانت قبل فترة قريبة من وعكة صحية أدّت إلى الغائها المناسبات الرسمية وعدم حضورها بالإضافة إلى انها أقامت ليلة كاملة في المستشفى دون معرفة السبب الطبي.

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