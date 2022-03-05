بيرين سات تتراجع عن قرار اعتزالها والسبب كيفانش تاتليتوغ

كانت النجمة التركية "بيرين سات" قد أعلنت خلال وقت سابق من بداية هذا العام بانها ستعتزل التمثيل في المسلسلات التركية التلفزيونية بشكل نهائي.

بيرين سات تتراجع عن قرار اعتزالها

كشفت مصادر اعلام محلية تركية بأن النجمة التركية "بيرين سات" تراجعت عن قرار اعتزالها التمثيل في المسلسلات التركية التلفزيونية.

ويبدو واضحاً بأن تراجعها عن الاعتزال جاء بسبب اشتراكها في عمل فني سيجمعها مع النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ".

وذكرت وسائل الاعالم بان العمل الدرامي الفني الذي سيجمع بيرين سات بكيفانش تاتليتوغ سيكون فيلم وليس مسلسل وهو من تأليف نوران إفرين وسيصوّر في مدينة نيويورك.

ولم يتم تحديد موعد التصوير أبداً او موعد إصدار الفيلم ولكن سيتم عرض الفيلم على أحد المنصات العالمية على الانترنت.

ردة فعل الجمهور حول الثنائي بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

يعدّ هذا العمل ثاني عمل يتم جمعهما بعد المسلسل التركي الشهير "االعشق الممنوع" والذي لاقى نجاح كبير خلال السنوات السابقة وكان الثنائي "سمر ومهند" اشتهرا في تركيا والعالم العربي.

وأشاد الجمهور بإعادة الثنائي احياء علاقتهما في العمل وذلك لنجاحها الكبير.

نبذة عن قصة العشق الممنوع

لاقى المسلسل التركي "العشق الممنوع" نجاح كبير خلال السنوات الماضية، وكان يدور حول رجل كبير في السن يقع بحب فتاة صغيرة في السن "سمر" ويتزوجها ويعيش معهم في القصر ابن شقيقه الشاب "مهند" والتي تبدأ علاقة محرمة بينه وبين سمر، تنتهي بانتحار الاخيرة.