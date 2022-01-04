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عاجل: بيرين سات تعلن اعتزالها التمثيل في المسلسلات لهذا السبب

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:00
بيرين سات
بيرين سات

أثارت النجمة التركية "بيرين سات" جدلاً كبيراً خلال مقابلة تلفزيونية لها أعلنت فيها عن اعتزالها التمثيل في المسلسلات وذلك بعد دورها الأخير في مسلسل "عطايا".

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بيرين سات تعتزل التمثيل

تحدّثت النجمة "بيرين سات عن أدوارها في المسلسلات التلفزيونية وصرّحت بخبر مفاجىء هو انها قررت أن لا تمثّل في أي عمل تلفزيوني قادم أي أعلنت اعتزالها التمثيل في المسلسلات.

أسباب اعتزال بيرين سات 

قررت بيرين اعتزال المسلسلات التلفزيونية لأنها لا تريد التمثيل في أي مشروع يكون خاضع للرقابة حيث صرّحت بقولها: "بعد تذوّق طعم الحرية لمرة واحدة، من الصعب جداً ان تعود حتى تكون مقيداً".

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ردة فعل الجمهور

تعرّضت بيرين لانتقادات واسعة بشأن اسباب اعتزالها المسلسلات التلفزيونية حيث علّق قسم منهم بأن السبب هو فشل مسلسل "عطايا" وأضاف قسم آخر بأن السبب يعود بأنها تكبر في السن لذلك لم تعد جميع الأدوار تناسبها.

اما البعض الآخر فقد أشاد بأعمالها وأكّد على صحة رأيها بشأن الرقابة التلفزيونية ومنهم من برر تصريحاتها بأنها لم تقصد ما فهمه الجمهور.

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