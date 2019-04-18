عارضات بارزات تكشفن تجاوزات المصورين.. مُحاولات تقبيل وتعرية فتيات بعُمر الـ 13!

كشفت عارضات بارزات تعرضهن لمواقف صادمة، تتراوح بين استغلال وتجاوزات ممن حولهن في الوسط الفني، وحتى المصورين المشهورين.

وفي محاولة لعمل سلسلة وثائقية جريئة، جمعت مجلة "فوغ" عدة تقارير صادمة من عارضات بارزات، رأين الجانب المظلم للوسط الفني، ليكشفن عن تجاربهن السلبية وما تعرضن له من استغلال وتجاوزات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عدة عارضات بارزات بما في ذلك نجمات الموضة مثل "كارولين ميرفي" و"هيلي كلاوسون" و"جيما وارد" في أحدث حلقة من السلسلة الوثائقية الجريئة، أنهن أقمن في شقق صغيرة ومزدحمة وتعاملن مع وكالات لا تهتم سوى بالأرباح وحتى تعرضهن للتحرش من المصورين.

وأوضحت العارضة "كارولين مورفي" (44 عامًا)، أنه رغم نجاحها ومكانتها في عالم الموضة، إلا أنها اضطرت إلى صد عدة مصورين محترفين حاولوا التحرش بها.

وقالت: "كان هناك مصور يصور سلسلة صور عارية لكتاب، وأردت حقًا العمل معه، وخلال جلسة التصوير اقترب ليرتب شعري، ثم حاول تقبيلي! بالطبع دفعته بعيدًا وقلت له: ماذا تفعل؟ هذا ليس مقبولًا، ورحلت".



وهي ليست العارضة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذا الموقف، حيث كشفت "هيلي كلاوسون" (24 عامًا) التي ظهرت على غلاف عدد ملابس السباحة من مجلة "سبورتس إيلستراتيد"، أنها كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما تعرضت لموقف مماثل، حيث قالت: "كنت أشارك في جلسة تصوير ملابس سباحة عندما أخبرني المصور أنه لا بأس من تعري مفاتني وخروجها من بدلة السباحة، فقلت له أنا أبلغ من العمر 13 عامًا، وهذا ليس مقبولًا".



ومن جانبها كشفت نجمة برنامج "هولندا نيكست توب موديل" التلفزيوني السابقة، "باتريشيا فان دير فليت" (29 عامًا)، عن أنها قد أتيحت لها الفرصة للعمل مع مصور مشهور، وطلب منها الحضور إلى شقته، ورغم بدء الأمور بشكل طبيعي إلا أنها اتخذت منعطفًا غير متوقع، حيث اعتلاها وهو يصورها وتلمس صدرها، مما دفعها للرحيل، ولكنها اضطرت للعمل معه لاحقًا أكثر من مرة وفي كل مرة كان يحاول الاختلاء بها.

وقالت: "عندما أخبرت مدير اعمالي بما حدث، قِيل لي أن سلوكه مع الفتيات معروف".



وأكدت عارضات اخريات مثل "آلي مايكل" (28 عامًا)، "ميلا دالبيسيو" (32 عامًا) و"دريك بورنيت" (33 عامًا) أن معظم وكالات عرض الأزياء لا تهتم سوى بجني الأموال ولا تكترث لمصلحة العارضات، وأشرن إلى أن المصورين يتعاملون مع العارضة وكأنها مانيكان وليست انسانة.

ولهذا السبب أوضحت العارضة النيجيرية "أديسوا أيغوي" (26 عامًا) أنها مسرورة لدخولها مجال الموضة وهي ناضجة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وقالت: "من السهل جدًا أن تضل طريقك في هذا الوسط إذا لم تعلم متى تقول لا، فالفتيات الصغيرات تفقدن براءتهن وتصبن بإضرابات الاكل قبل أن يدركن ما يحدث".

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