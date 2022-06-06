عارضة أزياء ايرانية تثير الجدل بارتدائها الحجاب على ملابس سباحة مثيرة

أثارت عارضة الأزياء الايرانية "ماهلاغا جابري" والملقبة بـ أجمل النساء على الأرض جدلًا كبيرًا بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها سلسلة من الصور الجريئة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام

وظهرت ماهلاغا على شاطىء البحر في مدينة دبي الإماراتية بينما كانت تستمتع باشعة الشمس وهي ترتدي ملابس البحر الدانتيل ذات القطعة الواحدة والتي ظهرت فيها بإطلالة مثيرة جداً.

ولكن الملفت كان ارتداؤها للحجاب الاسلامي على راسها بينما كانت تقوم بجلسات تصوير على الشاطىء بملابس السباحة حيث ظهرت وهي ترتدي الحجاب مع المايوه المثير، فيما ظهرت ببعض الصور بدون الحجاب مستعرضة جسدها بملابس السباحة المكونة من قطعة واحدة

وأثار ظهورها هذا حالة من الانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب اعتبار عدد كبير من رواد السوشال ميديا ان ماهلاغا جابري بهذه الطريقة تسيء إلى الحجاب الإسلامي وبالتالي تسيء للدين الإسلامي، وان استخدامها غطاء الرأس في بعض الصور لا مبرر له سوى لفت الانظار والاستهزاء

وتعتبر ماهلاغا جابري واحدة من اشهر عارضات الازياء في ايران والتي اصبحت وجه اعلاني لعدد من المنتجات بالاضافة لظهورها على عدد من غلافات المجلات العالمية

وتتواجد عارضة الازياء الإيرانية في مدينة دبي الإماراتية وتشارك في العديد من الفعاليات العالمية، وحصدت ماهلاغا جابري لقب اجمل نساء الأرض حيث تمكنت من لفت الانظار اليها بسبب جمالها اللافت والمميز