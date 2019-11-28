عارضة شهيرة تلوم آل كارداشيان بسبب " البوتكس والفيلر"

لا تثير عائلة كارداشيان الجدل فقط بين المتابعين، بل في الوسط الفني وعالم الجمال أيضًا، فبالإضافة إلى ما تتلقاه من انتقادات عدة، واجهت العائلة انتقادات جديدة من إحدى أبرز العارضات المخضرمات.

فبعد غياب طويل عن الساحة، شاركت العارضة المخضرمة "تويغي" 70 عامًا في مقابلة استثنائية مؤخرًا، وفي حين أنها تحدثت عن الكثير من الأمور، إلا أن اللقاء ركز على عالم الجمال وأشهر صيحاته الحالية.





وفيما يتعلق بأشهر صيحات عالم الجمال حاليًا، تحدثت "تويغي" عن البوتوكس والفيلر، ولكنها عكس آراء الكثيرين، سخرت من الصيحة وما يشبهها، حيث قالت إنها تجعل السيدات يشبهن السناجب، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حين أن العارضة المخضرمة وأيقونة الموضة قالت مازحة: "أنا بحاجة لبعض من البوتوكس والفيلر"، إلا أنها في الحقيقة تعارض هذه الصيحة، حيث قالت: "لا أحب مظهر بعض الأشخاص الذين خضعوا للكثير من البوتوكس والفيلر".

وأضافت: "أنا لا أحب ما يحشونه في الوجه، فذلك يجعلهم يبدون مثل السناجب".

وعلى الرغم من أن هذه الصيحة لقيت شعبية كبيرة منذ ظهورها، إلا أن تويغي تلقي باللوم على آل كارداشيان بشأن انتشار هذه الصيحة وغيرها، حيث قالت إنه في السنوات الأخيرة تسعى الكثيرات لأن تشبهن سيدات آل كارداشيان.

إذ قالت عند سؤالها بشأن سبب انتشار الصحية: "انها آل كارداشيان، أليس كذلك؟ فهنّ سبب انتشار عمليات حقن البوتوكس والفيلر".



وبالإضافة إلى التعليق على صيحات التجميل وتأثير آل كارداشيان، سُئلت تويغي عن رأيها في حملة مي تو، وقالت: "لقد كشفت الحملة عن الكثير من الأمور الفظيعة التي قام بها هؤلاء الرجال".

وقالت: "لم يسبق وأن تعرضت للتحرش أو لإساءة غير أخلاقية خلال عملي في المجال، لأنني دائمًا ما كان برفقتي شخص ما، كنت محظوظة لأنني كنت بريئة للغاية".

إلا أنها أضافت: "لقد التقيت بمصورين فظيعين، أحدهما شهير للغاية، وقال لي إنني صغيرة للغاية وعليّ العودة للعمل في المجال عندما أكون سيدة كبيرة، بكيت حينها كثيرًا، لقد كان فظيعًا".



يأتي هذا اللقاء الفريد، بعد غياب تويغي لفترة طويلة عن الساحة، ويجدر بالذكر أن تويغي اسمها الحقيقي "ليسلي لوسون"، وسطع نجمها في سن الـ 16، قبل تقاعدها من عالم عرض الأزياء في سن صغيرة، 21 عامًا.

وبعد تقاعدها من عالم عرض الأزياء، اتجهت تويغي لعالم التمثيل، وأبرز أعمالها كان فيلم في السبعينات يدعى "ذا بوي فريند"، وحصدت عنه عدة جوائز.

وعن إطلالاتها المعهودة، كشفت تويغي أنها لم تعد ترتدي التنانير القصيرة التي اشتهرت بها، بينما تحب ارتداء الجينز الضيق والأحذية الرياضية، هذا وللعارضة المخضرمة بصمات في عالم الجمال، أبرزها رسمتها المميزة للآيلاينر.