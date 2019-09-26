عارض أزياء ألماني يرسم الإبتسامة على وجه آنا وينتور خلال عرض جاليانو في باريس.. شاهد ماذا فعل

قدّم مصمم الأزياء البريطاني الأسطوري "جون جاليانو" 39 مظهراً لمجموعة ربيع 2020 مستوحى من أزياء الحرب العالمية الأولى والثانية التي تم تحديثها بأسلوب مسرحي مميز.

واستحوذ عارض الأزياء الألماني ليون دام على العرض من خلال أسلوب استعراضه، حيث بدء كمراهق قوي وانتقل إلى مخمور يتعثر، فانتشرت هذه اللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتدى ليون في البداية بنطال ضيق ملوّن مع بليزر مطابق، لينتقل بعد ذلك إلى شورت جلدي أسود مع بليزر مطابق لونه للشورت، وفي النهاية ارتدى جاكيت جلدي أسود من غير بنطال، ونسّقها مع حذاء جلدي طويل بكعب عال.

Leon Dame's walk at Maison Margiela offers all the inspiration you need to stomp through hump day. (Via IG: @anderschristianmadsen) pic.twitter.com/oyHI1IhDTT — i-D (@i_D) 25 September 2019

واتبع لوين أسلوب المخمر المتعثّر أثناء مشيه على المسرح، مما جعل الحضور يبتسمون بما فيهم رئيسة مجلة فوغ آنا وينتر، التي صرّحت سابقاً بأنها عندما تجلس في الصف الأمامي فإنها تبحث عن شيء يجعلها تبتسم.

حقق الفيديو عبر نشره على تويتر مئات الإعجابات والتعليقات، حيث أعلنت مجلة الأزياء أن "مشية ليون دام في عرض جاليانو وفّرت كل الإلهام الذي تحتاجه"، كما أشار أحد الأشخاص إلى أن ليون كان يشبه الزرافة الصغيرة الزاحفة التي تغادر الملهى الليلي".

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