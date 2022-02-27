عاليا بهات تكشف حقيقة زواجها من رانبير كابور

طالت شائعات الزواج النجمة البوليوودية الشهيرة عاليا بهات من حبيبها النجم رانبير كابور، حيث أكّدت مصادر بأن عاليا تزوجت بشكل سري برانبير.

عاليا بهات ترد على شائعات زواجها من رانبير كابور

بعد اثارة الشائعات حول زواج عاليا بهات من حبيبها رانبير كابور بشكل سريّ، ردت عاليا على هذه الشائعات بقولها: "الجميع في انحاء العالم سيعرف عندما يتم زواجي بشكل رسمي".

وخلال مقابلة قامت بها عاليا مؤخراً، تحدّثت حول شائعات الزواج وعن شعورها بالانزعاج لأن الشائعات طالتها، فقالت عاليا: "إن الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية هي بسبب موسم الزفاف الآن، بالإضافة إلى زواج بعض النجوم".

وأوضحت عاليا حول ما اذا كانت هذه الشائعات تزعجها ام لا، فقالت: "انا لا أعرف ان كان هذا الأمر يزعجني أم لا، فالأمر بالنسبة لي أن الناس يريدونني ان أتزوج لأن جميع النجوم الآن يتزوجون".

وأضافت عاليا: "إن هذه الشائعات لن يضيف لحياتي أي شيء لأن هذا الامر يعدّ من حياتي الشخصية وهذا الشعور والقرار يتعلّق بها وبحبيبي رانبير فقط، حيث أنني سأتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب عندما اشعر براحة أكبر".

عاليا بهات تتحدّث حول علاقتها برانبيير كابور

تحدّثت عاليا حول علاقتها برانبير فقالت: "أنا لا أستطيع انكار وجود مشاعر حب بيني وبين رانبير، فأعتقد أنه من أكثر الناس مهمين في حياتي والرائعين، سواء من خلال الاحترام أو الحب الذي يكنه لي وحتى الدعم الذي يقدمه لي".

كما اكّدت عاليا: "أنا على يقين بان رانبيير يبادلني نفس الشعور والحب وكل شيء سيحدث في وقته المناسب".