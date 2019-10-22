عصفورين بحجر واحد.. كايلي جينر تعايد شقيقتها كيم وترود لخط ملابسها الداخلية Skims

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" صورةً لها عبر حسابها على إنستغرام وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الأبيض حيث كانت تروّج لخط ملابس Skims الخاص بشقيقتها كيم احتفالاً بعيد ميلادها.

وظهرت كايلي وهي ترتدي توب أبيض مع بنطال ضيّق مطابق ونسّقت معه أظافر طويلة باللون الوردي كما اعتمدت التسريحة المنسدلة لشعرها الطويل وعلّقت على الصورة "Skims".

وخلال وقت لاحق ظهرت كايلي بجانب كيم حيث كانتا تضعا مستحضرات التجميل من المجموعة التي تملكها كايلي وعلّقت على الصورة: "عيد ميلاد سعيد كيم".

وكانت كايلي قد احتفلت سابقاً ببلوغ شقيقتها التاسع والثلاثين بقصر والدتهم كريس حيث أقامت حفلة عشاء بهذه المناسبة فكانت كايلي هي خبيرة المكياج الخاصة بها إذ نشرت صورةً لهما بينما كانت كايلي تضع المكياج لكيم.

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