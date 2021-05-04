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عقب حزنها على طلاقها من كانيه ويست.. كيم كارداشيان تكشف عن استعدادها لتكون سعيدة مرة أخرى!

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 10:15
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

نشر فيديو الإعلان التشويقي لمنتصف الموسم الأخير من المسلسل الواقعي KUWTK حيث كانت نجمة الواقع "كيم كارداشيان" في جلسة صريحة مع والدتها كريس جينر وتتحدث حول حياتها الشخصية.

وكشفت نجمة الواقع البالغة من العمر 40 عاماً أنها مستعدة لتكون سعيدة مرة أخرى وسط مشاكل طلاقها من وجها كانيه ويست بعد 7 سنوات من الزواج.

وافتتحت كريس جينر مقطع الفيديو وهي تخبر كيم: "أنا فقط أريدك أن تكوني سعيدة ومبتهجة"، لترد عليها كيم: "نعم، وأنا مستعدة لذلد أيضاً".

وخلال وقت سابق نُشر مقطع من الفيديو وهو يظهر كيم كارداشيان منهارة وتبكي وتقول: "أشعر بأنني خاسرة"، وذلك قبل اندلاع أنباء انفصالها عن كانيه ويست.

The preview also shows Kim breaking down and sobbing as she says 'I feel like a loser' while opening up to family including sister Kendall

ولم يصدر الثنائي اي بيان رسمي بشأن انفصالهما، ولكن صرّحت صديقة كيم كريسي تيجان قبل اسبوعين بشأن الموضوع بان كيم بذلت قصارى جهدها لجعل زواجها ينجح ولكن لم ينجح.

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