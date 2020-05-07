علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون تتخذ منعطف غير متوّقع.. والسبب ابنة أنجلينا جولي!

من المعروف أن النجم "براد بيت" و"جنيفير أنيستون" لم يكن لديهما أطفال خلال فترة زواجهما لمدة خمس سنوات، بالرغم من أنهما كانا الثنائي الذهبي في هوليوود.

لكن اتخذت علاقة براد وزوجته السابقة أنيستون منعطفاً آخر غير متوقع وذلك بفضل أحد أطفال براد، حيث يُقال أن شيلوه ابنة انجلينا وبراد قد اقتربت من جينيفر أنيستون في الأشهر الأخيرة، كما ستشاركها في أحد أعمالها.

وأفادت التقارير أن ابنة براد وأنجلينا المراهقة قد أعربت عن رغبتها في مناداة جينيفر بـ "ماما" بعد تكوينها علاقة وثيقة معها خلال فترة قبل الإنغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت سابقاً بأن انجلينا منعت أطفالها من رؤية ولقاء جينيفر إلا أن شيلوه البالغة من العمر 13 عاماً قد تجاهلت هذا القرار وتعرّفت عليها كما سالت والدها ما إذا كان بإمكانها مناداتها بـ "ماما".

يُقال بأن جينيفر حصلت على دور لشيلوه في مشروعها الجديد وكانت هناك شائعات تفيد بأن براد بيت وجينيفر أنيستون يقتربان من بعضهما مرة اخرى.

وكشف المصدر بأن براد بيت سعيد لرفقة شيلوه وجينيفر أنيستون حيث انهما يضحكان ويبتسمان دائماً، فصرّح المصدر: "لقد أمضيا الكثير من الوقت معاً وكانا يترابطان".

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