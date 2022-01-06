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علاقة حب تجمع بين هاندا دوغان ديمير و اونور تونا.. وهذا الدليل

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:29
هاندا دوغان ديمير و اونور تونا
هاندا دوغان ديمير و اونور تونا

أثيرت شائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية تجمع بين النجمين التركيين "هاندا دوغان ديمير " و "اونور تونا" بوجود عدة مؤشرات تدل على أنهما معاً.

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دليل وجود علاقة رومانسية تجمع بين الثنائي

نشرت هاندا يوم أمس الأربعاء صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها خلفية هاتفها والتي كانت تحتوي على صورة أونور موضوعة على خلفية هاتفها.

ويتبادل الثنائي الرومانسي الجديد الاعجابات على صور بعضهما البعض عبر حساباتهما على "انستغرام".

أما الدليل الثالث فهو أن هاندا فتحت حساب جديد لها عبر تطبيق "انستغرام" لنشر كل الصور التي تقوم بتصويرها بعدستها وكان أول المتابعين لها على الصفحة هو اونور.

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آخر أعمال أونور تونا

 

يقوم النجم أونور تونا بدور البطولة في مسلسله الجديد "السجين" وتدور أحداثه حول شخص يدعى فرات يتولى قضية قتل وتبدأ الأحداث.
ولاقت الحلقة الأولى منه نجاحاً كبيراً عند عرضها قبل عدة أسابيع على القناة التركية.

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