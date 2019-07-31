تشابه "خُرافي" بين دوين جونسون وبديله في الأفلام.. وعلاقتهما كالإخوان! (صور)

تشكلت علاقة صداقة وثيقة بين النجم العالمي "دوين جونسون" وبديله في الأفلام الممثل "تانواي ريد" على مر السنين، حيث تشاركا في التمارين الروتينية والوجبات الغذائية، للحفاظ على مظهرهما الموّحد.

ومن النادر أن يُقدّر نجم هوليوودي بديله أو حتى يعترف به، إلّا أن الأمر يبدو مختلفاً لدى دوين، فأثناء حديث تانواي مع مجلة GQ للرجال، أشاد بصديقه النجم العالمي، فقال: كل ما يفعله هو من قلبه، فلا أريد مدرباً أو شريك أفضل من هذا"، كما أضاف: "من النادر أن يقدّر الممثل بديله، فالأمر عنده يتعلق بنفسه فقط، لكن مع دوين الأمر مختلف، لقد تعاملت معه لمدة 25 عاماً، وما زلت لهذه اللحظات، لا أصدق بأنني أتقاضى الأجر لفعل هذا، فهو أمر ممتع بالنسبة لي".

كما أوضح ريد أنه أثناء قيامه بأدوار جونسون الخطرة على مر السنين، تعرّض للعديد من الكسور، فقد كسر ساقه وضلعه وأصيب بتمزّق في العضلات وأكثر من ذلك، فقال: "خلال قيامي بدور له في فيلم Fast and Furious 7، مزّقت قطعة كبيرة من الزجاج ذراعي، فاضطررتُ إلى إجراء عملية جراحية طارئة بسبب وجود بقايا الزجاج في ذراعي"، كما أضاف: "نعم لقد كان هذا مخيف جداً، فقد فتح الطبيب الجرح وكان ينزف بغزارة، لكن كل شيء جيد الآن بخلاف وجود ندبة كبيرة".

وأوصى ريد بدلاء النجوم، بأخذ فترات استراحة طويلة دون القيام بتمرينات من أجل السماح للعضلات وأي إصابات أخرى بالشفاء، كما كشف أنه يحافظ على لياقته البدنية باليوغا لضمان الليونة لعضلاته.

وصرّح ريد أنه يتعيّن عليهما إجراء دورات تدريبية لضمان تطابق أجسادهما، كما أن اعتمادهما على النظام الغذائي يتغير حسب الدور، حيث قال: "هناك أفلام تتطلب ارتداء قمصان وبناطيل فضفاضة، فلا يشاهد أحد اللياقة البدنية، فيمكنك خلال تلك الفترة، أكل ما تريد"، كما أضاف: "ولكن توجد أفلام يجب ارتداء ملابس ضيقة، لذلك عليك التقيّد بالنظام الغذائي".

وتقديراً لصداقتهما، اشترى جونسون شاحنة سوداء وأهداها لتنواي ريد عام 2018.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: