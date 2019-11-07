علاقة غرامية تجمع كايلي جينر ودريك..والأخير يُفضل والدتها!

انتشرت شائعات تُفيد وجود علاقة غرامية تجمع نجمة تلفزيون الواقع "كالي جينر" والمغني الكندي "دريك"، بعد حضورها عيد ميلاده الـ33 يوم الأربعاء الماضي، ولم تتوقف لقاءاتهما هنا، حيث حضرت النجمة حفل الهالوين في منزله بمدينة لوس أنجلوس في غرب هوليوود في اليوم التالي.

ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أمضت "كايلي جينر" (22 عامًا) معظم وقتها إلى جانب "دريك" أو أصدقائه، كما غنَّت ورقصت بإثارة برفقة أصدقائها أمامه، إلَّا أنهما لم ينفردا برقصة لوحدهما، لكن بدا عليهما الانسجام طوال السهرة، حتى أنها غادرت الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.









وأشار صديق مقرب من صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics أن الثنائي بدآ بالمواعدة والخروج برفقة بعضهما البعض منذ انفصالها عن حبيبها السابق "ترافيس سكوت". من جهة أخرى، نفت مصادر وجود أي علاقة تجمع الثنائي فهما مجرد صديقين مقربين.

يذكر أن "دريك" غنَّى في عيد ميلاد "كايلي" الـ16، وحينما سئل أي من شقيقات كارداشيان-جينر أعجبته، أشاد بوالدتهن "كريس جينر" ووصفها بالملكة.