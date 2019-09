علاقة مونيكا وشاندلر لم يُخطط لها مُسبقًا.. والجماهير العقل المدبِّر!

لم يكن مُقررًا أن ينخرط "شاندلر" و"مونيكا" بعلاقة عاطفية منذ بدأ المسلسل الكوميدي الأشهر Friends، وخاصة وأن شخصيتهما مُختلفة عن الآخر ولا وجود لقواسم مشتركة تجمعهما.

رضخ كُتَّاب سيناريو المسلسل التلفزيوني إلى مطالب الجمهور الذين أشاروا عليهم في خلق علاقة رومانسية تجمع "شاندلر"، الذي يلعب دوره الممثل الكوميدي "ماثيو بيري"، و"مونيكا"، التي تلعب دورها النجمة الحسناء "كورتني كوكس"، إلّا أنهم تعدوا الحدود.





وفقًا لكتاب "شاول أوسترليتز" تحت عنوان Generation Friends: An Inside Look At The Show That Defined A Television Era, بمناسبة الذكرى الـ25 لانطلاق المسلسل، بدأت فكرة علاقة مهووسة التحكم "مونيكا" و"شاندلر" الساخر بنزوة، فأثناء التخطيط للموسم الثاني، خرج أحد الكتاب بفكرة جاءت على شكل سؤال "ماذا لو جمعنا تشاندلر ومونيكا؟"، ثم تحوَّل من سؤال إلى حبكة محكمة.

وطبقت الفكرة في الموسم الرابع، حيث يقيم الثنائي علاقة في حفل زفاف "روس"، الذي يجسد دوره "ديفيد تشويمر"، حين بالغت "مونيكا" في شرب الكحول، حينها اعتقد الكُتَّاب أنها مجرد علاقة عابرة، لكن بعد مشاهدة رد فعل الجماهير من هتاف وتصفيق وعواطف جياشة إزاء علاقة "شاندلر" و"مونيكا"، قرروا ابقاء علاقة الثنائي سرًا عن أصداقائهم.

وتنتهي علاقة الثنائي السريَّة بالزواج وإنجاب طفلين توأم من أُم بديلة.