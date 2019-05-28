على أبواب الخمسينات..جينيفر لوبيز بإطلالة وردية في يوم الذكرى (صور)

تتمتع النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" بجسد رشيق وجمال لاتيني ساحر، ومن السهل عليها إبرازهما رغم أنها شارفت على بلوع الخمسين من عمرها.

توجَّهت "جينيفر لوبيز" برفقة أصدقائها إلى مطعم "آفرا بيفرلي هيلز" للاحتفال بيوم الذكرى الموافق 27 مايو، واختارت لظهورها إطلالة وردية أنيقة استعرضت من خلالها منحنيات جسدها الرشيق، فارتدت بليزر وردي من العلامة التجارية العالمية "بالمان" بقيمة 1895 يورو، نسَّقته ببنطال حينز ضيِّق وتيشيرت أبيض.





وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر على شكل كعكة مرفوعة، وأضفت لمسة من اللون البرونزي على بشرتها، كما تزيَّنت بأقراط ذهبية على شكل حلقات، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ بطبعة جلد الأفعى.



وتأتي نزهة النجمة الحسناء بعد مشاركة متابعيها الذين يبلغ عددهم 94 مليون متابع مجموعة مقاطع فيديو وصور أثناء ممارستها التمارين الرياضية القاسية؛ للمحافظة بنيتها الجسدية الرشيقة.