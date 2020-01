على خطى أديل.. اختيار بيلي أيليش لأغنية فيلم جيمس بوند القادم!

رغم أنها لا تزال في بداياتها الفنية، إلَّا أن النجمة الأمريكية الشابة "بيلي أيليش" حققت نجاحات ساحقة وإنجازات لم يصل إليها العديد من النجوم الذين في عمرها.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أصبحت "بيلي آيليش"، البالغة من العمر 18 عامًا، أصغر فنانة في التاريخ تشارك في كتابة وتسجيل أغنية فيلم "جيمس بوند" القادم، حيث شاركت في كتابة الأغنية وتسجيلها بمساعدة شقيقها الأكبر "فينيس"، الذي لعب دورًا مهمًا في ألبومها الغنائي " When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".





وأصدرت "أيليش" بيانً تعبر فيه عن حماستها: "من الجنون أن تكون جزءًا من هذا العمل بكل الطرق.. فيلم جيمس بوند هو أروع فيلم موجود على الإطلاق. ما زلت في حالة صدمة".

يجدر الإشارة إلى أن "أديل" أدَّت أغنية “Skyfall” في الجزء الذي يحمل ذات الاسم، كما أدَّى "سام سميث" أغنية Writings On The Wall للجزء الذي يحمل اسم Spectre، وكلا الأغنيتين حصدتا جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز الأوسكار.