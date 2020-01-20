على خطى باريس هيلتون.. شاكيرا تتألَّق بالريش من تصميم الكويتي جسميكو (صور)

طرحت النجمة الإسبانية "شاكيرا" أغنيتها الجديدة بعنوان Me Gusta قبل خمسة أيام عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وقد حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وقبل إطلاق الأغنية، شاركت "شاكيرا"، البالغة من العمر 42 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مجموعة مقاطع فيديو وصور لإشعال حماسهم، وفي إحدى الصور تألَّقت بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء الكويتي "يوسف الجسمي".

اختارت النجمة ذات الأصول اللبنانية فستان قصير وردي من العلامة التجارية الإيطالية "فاوستو بوغليسي"، وأكملت إطلالتها بمعطف وردي مُزيَّن بالريش من تصميم "يوسف الجسمي".

وقد حقق المصمم الكويتي شهرة كبيرة بين النجمات العالميات اللواتي بدأن التألق بأزيائه من بينهن نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"، ومغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت"، والنجمة العالمية "بيونسيه"، بالإضافة إلى وريثة الفنادق الفاخرة "باريس هيلتون" وعارضة الأزياء "كيندال جينر"، وغيرهن الكثير.

ويُشار أن نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" اختارت إحدى أزياء "جسميكو" في الحفل الذي أقيم عقب انتهاء حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" قبل عدة أسابيع، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا لحمي مُزيَّن بخطوط فضيَّة براقة بطريقة هندسية.