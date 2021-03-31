على خطى بناتها.. كريس جينر تطلق منتجات للعناية بالبشرة

أكّدت نجمة الواقع "كريس جينر" أنها ستدخل مجال التجميل وتسير على خطى بناتها في إنشاء مشروع خاص بها خاصة بعد انتهاء الموسم الأخير من المسلسل الواقعي KUWTK.

وكشفت النجمة الأم البالغة من العمر 65 عامًا أنها ستدخل عالم التجميل حيث وضعت اللمسات الأخيرة على أعمالها ولكنها لن تصدرها حتى عامين، وذلك خلال مقابلة لها مقابلة جديدة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت خلال المقابلة: "منذ حوالي أربع أو خمس سنوات قررت إعادة تصنيع منتجات للعناية بالبشرة وصنعت بعض العينات، أحب ما فعتله وهي جاهزة للاستخدام".

ويبدو أن منتجات العناية البشرة الخاص بـ"كريس جينر" سيكون مميزًا بعض الشيء، لأنه يستهدف مكافحة الشيخوخة وخطوط التجاعيد، حيث قالت:"أعتقد أنه من المهم أن تدرك النساء الأكبر سنًا أهمية الإعتناء ببشرتهن، ليس أمرًا معقدًا؛ لذلك، صنعت شيئًا يحاكي روتيني اليومي".

وأضافت: "أنا مهووسة ببشرتي وأعطيها دائمًا الأولوية ولطالما اعتني بها جيدًا ولم أتوقف عن ذلك".

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