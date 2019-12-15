على خطى بيلا ثورن.. هل تواعد تانا مونغو شقيقة مايلي سايريس بالرغم من زواجها؟

تصدّرت النجمة المثيرة للجدل "تانا مونغو" عناوين الصحف في يونيو الماضي لحفل زفافها في البندقية من نجم يوتيوب "جيك بول"، حيث اتهم الناس الثنائي بأنهما قاما بذلك من أجل المال والشهرة إلا أنهما دافعا عن أنفسهما بأنهما ادّعوا الحب الحقيقي.

لكن ما أثار دهشة المتابعين هو عما إذا كانت تانا في علاقة رومانسية رسمية مع شقيقة النجمة مايلي سايريس "نوح سايريس" وذلك بعد شهور من الشكوك بأن الثنائي كانتا مهتمتين ببعضهما البعض.

وتأكيداً تلك الشائعات نشرت تانا مقطع فيديو على يوتيوب وصفت فيه المغنية نوح بأنها "حبيبة" بالرغم من أنها لا تزال متزوجة من جيك بول وهذا يدل على انها تسير على خطى النجمة المثيرة للجدل بيلا ثورن في علاقاتها المتعددة.

لكن تانا حاولت نفي تلك الشائعات من خلال حديثها لـ Entertainment Tonight حيث قالت: "لا يوجد شيء بيننا أنا احب حرفياً قضاء بعض الوقت معها والاهتمام بها ولكن لكي أكون حقيقية في صداقتنا وضعت صفة "حبيبة" في بعض عناوين الفيديو على يوتيوب".

وأضافت لقولها: "أنا فقط أحب أن أكون بالقرب من نوح فهناك شيء مميز فيها حتى قبل أن أعرفها وقد ألهمني هذا الشيء دائماً"، وتابعت: "إنها حقيقية وصافية فهي لديها العواطف التي تحولها إلى فن كما أنها تهتم بالصحة العقلية لدى الناس في هذه الحياة فهي تحول كل شيء إلى شيء جميل وهي مصدر إلهام لي".

وقد شاركت تانا مقطع فيديو الثلاثاء الماضي تحت تعليق "أخذت حبيبتي وتغازلت معها" والذي أشار إلى العلاقة المحتملة بين تانا ونوح ثم أظهرت لقطات الفيديو أن تانا أخذت هاتف نوح لتتأكد ما إذا كانت تراسل صديقتها خلف ظهرها أم لا.

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