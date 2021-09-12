على خطى بيلا حديد.. ديميت أوزدمير بصدر عاري وإطلالة جريئة!

تثير النجمة ديميت أوزدمير الجدل دائماً على وسائل التواصل الاجتماعي سواء بنشرها صور مثيرة لها أو بأخبار عن علاقاتها العاطفية التي لا تنتهي.

وكانت النجمة التركية قد نشرت صور جريئة جداً وهي ترتدي ملابسها الداخلية بينما كانت تضع يدها للأسفل مما جعل المتابعون يعتقدون أنها تشير إلى مناطقها الحساسة.

لكن في صورة أخرى تعدّ هي الأجرأ على الإطلاق نشرت ديميت عبر حسابها الخاص على "انستغرام" إطلالتها الخاصة حيث بدت تشبه بشكل كبير إطلالة بيلا حديد التي اعتمدتها في وقت سابق.

وارتدت ديميت جاكيت من الصوف الناعم باللون الأخضر بينما أظهرت صدرها العاري مع اكسسوار بسيط يصل بين أطراف الجكيت حتى لا يظهر بالشكل الكامل.

ونسّقته مع تنورة باللون الأزرق الفاتح والمزيّنة بشق طويل من الجانب، كما انتعلت حذاء رياضي ووضعت نظارات شمسية.

وكانت ديميت قد اشتهرت في تركيا والوطن العربي بعد ظهورها كبطلة إلى جانب النجم جان يامان في مسلسل الطائر المبكر، بالإضافة إلى مسلسل صدفة.

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