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ديميت أوزدمير متهمة بالكذب بشأن علاقتها المزيّفة.. رغم نفي انفصالها عن حبيبها

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:49
ديميت أوزدمير واوزهان كوتش
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

أعلنت النجمة التركية ديميت أوزديمير عن علاقتها الرومانسية بالمغني التركي أوزهان كوتش وذلك من خلال نشر صور رومانسية لهما عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

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وأُثيرت شائعات وقتها أن ديميت سرقت أوزهان من صديقتها النجمة يامور تانريسيفسين، حيث كانت الأخيرة على علاقة معه لمدة 4 سنوات وكانا يمهّدان للزواج إلا أن ديميت كانت سبب الانفصال.

ديميت أوزديمير

 وقد انتشرت شائعات انفصال ديميت وأوزهان عن بعضهما البعض في تغريدة عبر  موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لتقوم ديميت بعد ذلك بنفي الشائعات وأكَّد أن لا علم لها بهذه الإشاعة.

لكن المفاجأة أن هناك مصدر قريب من النجمة ديميت صرّح بأن العلاقة بينها وبين أوزهان مزيّفة وهي بغرض الإعلان وإثارت الضجة حيث جاءت تزامناً مع عرض مسلسلها "الطائر المبكر" مع جان يامان.

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وأكّد المصدر بقوله: "يمكنني أن أؤكد لكم بأن علاقة ديميت وأوزهان مزيّفة، وأن ديميت عازبة حالياً، والسبب في كل هذا مديرين الأعمال الذين يصنعون أي شيء لاكتساب الشعبية".

وتابع المصدر قوله: "ديميت كالنجم جان يامان، يحتاجان إلى شريك مشهور ومزيّف وهذا الشيء سيجلب المزيد من الإعجاب والشعبية لديميت، حيث يبدأ الناس بالبحث عن علاقاتها وما وراءها".

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