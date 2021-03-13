على خطى شقيقاتها .. كورتني كارداشيان تجمد بويضاتها

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان أنها قامت بتجميد بويضاتها في سن الـ 39.

وقالت كورتني البالغة من العمر 41 عامًا خلال مقابلة مع برنامج Lady Parts التليفزيوني: "جمدت بويضاتي في سن 39، نظرًا لأن الجميع كان يفعل ذلك، فقد اعتقدت أنني قد أفعل ذلك أيضًا".

وبالرغم من ذلك، قالت كورتني التي تواعد عازف الروك ترافيس باركر إنها غير متأكدة مما إذا كانت ستنجب طفلًا رابعًا.

وبسؤالها عن عمرها عندما أقدمت على هذه الخطوة، قالت مازحة: "أعتقد أنني كنت في التاسعة والثلاثين من عمري، إنها بويضات من الدرجة الأولى".

وأضافت: "لا أعرف ما إذا كنت أرغب في إنجاب طفل آخر أو لا، فهو أمر مستقبلي؛ ولكن منحني ذلك راحة البال".

وقالت شقيقتها الصغرى كلوي كارداشيان، 36 عامًا إنه لم يكن من السهل إقناعها بفعل ذلك، ثم تحدثت كلوي عن تجربتها الخاصة مع تجميد البويضات، حيث ذكرت بأنها لم تكن متأكدة من إنجاب طفل آخر بعد ابنتها ترو وساعدها قرار التجميد على الهدوء بسبب القلق من الخطط المستقبلية.



كانت قد فعلت شقيقتها كيم نفس الشيء في الماضي، واستخدمت بويضاتها مرتين لإنجاب طفليها الصغار شيكاغو وسالم مع خلال أم بديلة، كما فعلت كلوي ذلك أيضًا حتى تتمكن من إنجاب طفل ثان من صديقها اللاعب تريستان طومسون.

وتمتلك كورتني بالفعل ثلاثة أطفال من صديقها السابق، سكوت ديسك، وهم ماسون 11 عامًا وبينلوبي، 8 أعوام ورين، 6 أعوام.

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