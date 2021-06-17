على خطى ميغان ماركل والأمير هاري.. كريسي تيغان تحاول تبرئة اسمها من خلال أوبرا وينفري!

ابتعدت النجمة "كريسي تيغان" عن أعين المتابعين بعد مقالها الطويل الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "تويتر" وأدى إلى إلحاق الأذى بالعديد من الأشخاص.

وكانت "كريسي" قد وصفت العديد من الأشخاص بالعنصرية بما فيهم مصمم الأزياء "مايكل كوستيلو" والذي خرج عن صمته مؤخرًا ووضّح أن ما فعلته "كريسي" معه دفعه للتفكير بالانتحار.

وكشف "مايكل" وقتها: "كوّنت رأيها عني وفقًا لتعليق مُزيّف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ثبت الآن أنه مُزيّف من قبل انستغرام وتمت إزالته".

واعتذرت "كريسي" عن ما فعلته في الماضي من هؤلاء الأشخاص في منشور خاص، كما تأمل في أن تبرىء اسمها من قضية البيتزا جيت والتي يمكن أن تكون متورطة بها وهي قضية اختطاف أطفال واستهدافهم لأمور جنسية.

وبالرغم من النصيحة التي قدّمت لها بالابتعاد عن أعين المتابعين، لكن "كريسي" تخطط لإجراء مقابلة مفصّلة مع "أوبرا وينفري" على خطى "ميغان ماركل" والأمير "هاري".

وصرّح مصدر قريب: "تجري كريسي محادثات مع اوبرا لإجراء مقابلة مع ميغان ماركل وتخبرها بالحقيقة وهي مقاتلة ومحاورة بدرجة ممتازة ويمكنها التحدّث".

وتابع المصدر: "إذا كان بإمكان أوبرا أن تسامح كريسي فعندئذ يمكن للأمة أن تسامح".

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