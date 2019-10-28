على طريقة مادونا وبريتني سبيرز.. كايلي جينر تقبّل صديقتها خلال احتفالها بالهالويين

في عام 2003 فاجأت النجمة "بريتني سبيرز" الجمهور عندما قامت بتقبيل النجمة مادونا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards.

وأحيت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وصديقتها ستاسي كارانيكولاو هذا الحدث القديم حيث ارتدت كايلي زي نجمة البوب الأسود الجلدي بينما اختارت صديقتها زي بريتني الأبيض المثير خلال احتفالهما بعيد الهالويين.

وظهرت كايلي وهي ترتدي بنطال أسود مع بلوزة مطابقة توسّطه حزام وأكملت مظهرها المطابق بنفس تسريحة الشعر المتمثلة بالكعكة المنخفضة، أما ستاسي فارتدت تنورة بيضاء قصيرة مزيّنة بالدانتيل مع بلوزة مطابقة، كما أسدلت شعرها نحو أكتافها على خطى النجمة بريتني سبيرز.

ونشرت كايلي مقطع فيديو تظهر فيه وهي تحمل الميكروفون بينما كانت تتجول في الغرفة وهي تغني بعض أغاني مادونا الكلاسيكية، ثم وضعت ذراعها على صديقتها ستاسي وقاما بتمثيل بأنهما تقبلان بعضهما البعض.

ويبدو واضحاً بأن كايلي وستاسي لا تنفصلان منذ بداية العام فمنذ اكتشاف نجمة تلفزيون الواقع خيانة صديقتها جووردن وودز مع حبيب شقيقتها كلوي لم تكن كايلي مع أي أحد من الأصدقاء إلا ستاسي.

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