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عودة فيلم Titanic إلى دور السينما بعد مرور 25 عاماً.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 06:49
فيلم تايتنك
فيلم تايتنك

حظي الفيلم الشهير Titanic  على نجاح جماهيري كبير عند صدوره خلال عام 1997 حيث تصدّر شباك التذاكر في تلك الفترة وأصبح حديث الجمهور حول العالم واعتبر واحد من أهم الأفلام الأمريكية

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ويبدو واضحاً بأن الشركة المنتجة للفيلم الشهير "تايتنك" تريد إعادة أمجاد الفيلم وذلك احتفالاً بمرور ما يقارب 25 عاماً على صدور الفيلم وطرحه في السينما.

فيلم Titanic في دور السينما خلال عام 2023

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "تايتنك" إطلاق عرض الفيلم في دور السينما العالمية وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على إصدار الفيلم الشهير.

وسيطرح الفيلم الشهير في دور السينما حول العالم في يوم 10 فبراير القادم من عام 2023 وهو اليوم الذي طرح فيه الفيلم لأول مرة قبل سنوات طويلة.

وكان الفيلم الهوليوودي الشهير قد حقق نجاحًا كبيرًا في بداية عرضه عام 1997 حيث جذب أكثر من 20 مليون مشاهد كما تجاوزت إيراداته أكثر من 2 مليار دولار.

ويُعتقد بأن الفيلم سيلاقي النجاح ذاته عند عرضه في دور السينما خلال عام 2023 خاصة انه ما زال يملك الشعبية ذاته، وانه يعتبر من أيقونات السينما العالمية

Titanic  

نبذة عن فيلم تايتنك

فيلم تايتنك هو أول بطولة للنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" أمام النجمة "كيت وينسلت" وشكّلا ثنائي ناجح ومتناغم في الفيلم، وهو من إخراج جيمس كاميرون.

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ويحكي الفيلم عن قصة باخرة ركّاب عملاقة أبحرت عبر المحيط الأطلسي من لندن إلى نيويورك وبعد 4 أيام فقط من انطلاقها اصطدمت بجبل جليدي مما أدّى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين فقط من لحظة الاصطدام.

وكان على متن الباخرة ما يقارب 2223 راكب نجا منهم 706 ومات 1517 راكب غرقاً وتجمّد في المحيط الأطلسي.

وتدور تفاصيل القصة حول وقوع الشاب الفقير الذي يبحث عن طموحه "جاك" في حب الفتاة الغنية والمرتبطة "روز" لتبدأ تفاصيل الحكاية مع غرق الباخرة، وتضحية جاك بنفسه من أجل نجاة روز بالرغم من قصة حبهما القصيرة

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