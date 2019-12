غابرييل يونيون بالبكيني على شاطىء هاواي برفقة عائلتها الصغيرة

استمتع الثنائي النجمان "غابرييل يونيون" و "دواين وايد" بعطلتهما لعيد الميلاد على شاطىء ماوي في هاواي مع عائلتهما الصغيرة.

وظهرت غابرييل بكيني باللون البرتقالي مع قبعة من القش بينما كانت مع زوجها دواين الذي كان عاري الصدر وارتدى شورت أزرق وانضمت إليهما ابنتهما كافيا التي كانت محمولة من قبل والدتها.

وارتدت غابرييل مايوه باللون الأبيض وبولكا دون ملوّنة، كما كان ابنه زيون البالغ من العمر 11 عاماً متواجداً معهم ويستمتع بمياه البحر معهم.

وفي لقطة أخرى ظهرت غابرييل وهي ترتدي بكيني أسود رفيع بينما كانت تسترخي في الحديقة الخلفية لمنزلها الفاخر في هاواي حيث استمعت بمياه حوض السباحة مع ابنتها كافيا.

وتحدّثت النجمة غابرييل في كتابها Going To Need More Wine عام 2017 عن حياتها حيث كشفت أنه كان لديها ثمانية او تسعة حالات إجهاض فقالت: "على مدى الثلاث سنوات كان جسدي أسيراً لمحاولة الحمل لقد كنت على وشك الدخول في التلقيح الصناعي".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: