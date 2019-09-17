فتيات كارداشيان يستمتعن بإجازة في Palm Spring.. بعد صراع كبير بين كيم وكورتني حول الموضة

استمتعت فتيات كارداشيان بأشعة الشمس بجانب المسبح في Palm spring في كاليفورنيا حيث كانت كيم متواجدة إلى جانب كلوي وكورتني وأطفالهم.

وفي إحدى اللقطات بدت كيم نحيفة في بكيني من اللون الأخضر بينما كانت تلف منشفة حول خصرها وذلك بسبب اتباعها نظام غذائي صحي، أما كورتني التي ارتدت بكيني بقصة الأوف شولدر حاولت التقاط العديد من اللقطات بجانب حوض السباحة.

لكن كلوي الوحيدة التي لم ترتدي بكيني بل بقيت بملابس الرياضة السوداء بينما عملت على التقاط الصور لشقيقتها الكبرى كورتني.

وتأتي لحظات الاسترخاء هذه بعد الكثير من الجدل والنقاشات في حلقة يوم الأحد الماضي من مسلسل KUWTK بين كورتني وكيم، وذلك بسبب انتقاد الأخيرة لأزياء شقيقتها وخيارات الملابس التي لديها.

وفي تفاصيل ما حدث واجهت كورتني صعوبة كبيرة في اختيار ملابس للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين فذهبت كيم إلى منزلها لمساعدتها في الاختيار لكنها رفضت جميع الملابس التي قدّمت لها وقالت: "لا يوجد شيء خاص بهذه الملابس يجب أن تكوني أكثر إثارة"، مما دفع كورتني للقول: "هذه هي طبيعة كيم المعتادة التي تخبرني بأنها تكره مظهري كل شيء قبيح، وتحاول دوماً إيذائي".

وخلال وقت لاحق أرادت كيم القدوم إلى حفلة عيد ميلاد كورتني وهي ترتدي زيها في ميت غالا، لكن كورتني كانت لها بالمرصاد عندما قالت: "هل انت نيكي ميناج! إنه ليس أنيق واليوم هو 31 أكتوبر وليس الميت غالا"، مما دفع كيم للصراخ: "لا تهينيني".

وتدّخل بقية أفراد العائلة في هذا الصراع فكيم تحدّثت مع والدتها كريس جينر حول ذلك بينما كانت كورتني تنفس عن غضبها لكلوي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: